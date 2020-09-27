Фестиваль по конному спорту для людей с ограниченными возможностями состоялся в Котельниках

Более 200 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в XV Открытом фестивале по конному спорту «Золотая осень». Он состоялся в Котельниках.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что детям такие соревнования дают возможность гармонично развиваться. Они ведут активный образ жизни, встречаются со сверстниками и тренируются вместе с чемпионами паралимпийских игр.

«Мы постоянно сюда привозим большое количество детишек из разных регионов. В этом году пандемия внесла свои коррективы. Мы видим участников из Москвы и Московской области, это более 200 человек. В разное время сюда приезжали представители более 40 субъектов Российской Федерации, потому что ждали этого праздника целый год», — приводит его слова сайт правительства Московской области. Он выразил надежду, что в следующем году событие в Котельниках будет более масштабным.

В фестивале приняли участие и начинающие спортсмены, и члены сборной России. Зрители также смогли посмотреть яркую шоу-программу, выступления на лошадях и исполнение трюков.