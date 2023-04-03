Подмосковье 03 апреля 2023, 02:53 Фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный конек» прошел в Воскресенске РИА «Новости»

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Фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный конек» впервые состоялся в Воскресенске. В нем принял участие спортсмены в возрасте от пяти до 16 лет. Они оттачивали свое мастерство в командных выступлениях.

Организатором фестиваля выступил МУ «Спортивный клуб „Химик“». Как рассказала инструктор по спорту клуба «Химик» Светлана Кошелева, главная цель фестиваля заключается в том, чтобы все друг на друга посмотрели.

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«Фигурное катание в Воскресенске очень популярно. Мы в первый раз организовываем этот фестиваль и надеемся, что это станет ежегодным событием нашего города», — пояснила Кошелева.

В фестивали приняли участие более 60 спортсменов, включая гостей — команду из Коломны. Многие из них начали заниматься фигурным катанием с раннего детства. Один из самых юных участников рассекает лед с трех лет.

«Хотелось бы быть тренером по фигурному катанию, но надо сильно заниматься, чтобы быть фигуристом», — рассказал воспитанник СШОР «Комета» Коломны.

По словам тренера-преподавателя по фигурному катанию коломенской СШОР «Комета» Жанны Амелиной, команда приехала на фестиваль почти в полном составе. Юные фигуристы представили на льду спортивные танцы.

По итогам выступлений всех участников наградили почетными грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в своем Telegram-канале к игрокам воскресенского ХК «Химик» перед матчем команды с новокузнецким «Металлургом». Он подчеркнул, что спортсменов очень поддерживают и верят в их победу.