Фестиваль о бережном отношении к электричеству прошел для школьников в Щелкове | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 11:35 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль о бережном отношении к электричеству прошел для школьников в Щелкове

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Сотрудники Мособлэнерго приняли участие в фестивале по энергосбережению под названием «Вместе ярче», который состоялся в городском округе Щелково. На самом мероприятии присутствовало порядка 150 человек из разных школ округа, поднимались самые важные вопросы энергосбережения.

Как поделился министр энергетики Московской области Александр Самарин, главной целью фестиваля остается популяризация энергосберегающего образа жизни, формирование бережного отношения к природным ресурсам и экологическое просвещение в образовательных организациях.

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Фестиваль состоялся в щелковском центре «Романтик». Старший диспетчер оперативно-диспетчерской группы Щелковского производственного отделения Мособлэнерго Владимир Шелепа рассказал ребятам о эксплуатации линий электропередачи и о том, как работают бригады во время технологических нарушений в сетях. Он также рассказал, насколько важно сбережение электроэнергии в светлое время суток и какие есть преимущества у светильников, оснащенных датчиками движения.

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Помимо участия в таких мероприятиях, Щелковский филиал Мособлэнерго проводит в школах Подмосковья уроки электробезопасности. В этом году такие занятия уже состоялись в нескольких общеобразовательных школах региона. На уроках детям рассказывали о том, какие правила поведения с электричеством в быту и вблизи энергообъектов вне дома.

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