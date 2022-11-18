Подмосковье 18 ноября 2022, 13:57 Фестиваль по боулингу среди инвалидов впервые прошел в Реутове

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В Реутове впервые прошел боулинг-фестиваль среди инвалидов. Участие в нем приняли восемь команд из разных округов Подмосковья.

Организовать боулинг-фестиваль помогло реутовское отделение Всероссийского общества инвалидов. Участники соревнований отточили меткость и весело провели время. Каждый получил памятные сувениры, а победителей ожидали кубки и медали.

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Первое место заняла команда из Реутова, а второе и третье место досталось спортсменам из Ивантеевки и Пушкино.

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В декабре местное отделение Всероссийского общества инвалидов планирует провести не только новые спортивные фестивали, но и большие творческие мероприятия.

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