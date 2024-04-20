Подмосковье 20 апреля 2024, 11:56 Фестиваль по боулингу среди инвалидов прошел в Подольске Unsplash

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В Подольске прошел фестиваль по игре в боулинг для людей с ограниченными возможностями. В нем участвовали жители четырех округов Подмосковья.

На фестиваль приехали команды из Волоколамска, Домодедова, Видного и Подольска. Всего в командах по четыре человека. Одна выбитая кегля — один балл. Задача команд — набрать максимальное количество очков.

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Команда из Подольска заняла почетное третье место, набрав 260 баллов. Победителями в этом году стала команда из Волоколамска.

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