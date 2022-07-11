Фестиваль плова провели в Химках

На празднике плова в Химках приготовили больше двух тысяч порций блюда. Для этого понадобилось 40 килограммов риса, 30 килограммов мяса и столько же моркови. Масло для плова везли из столицы Узбекистана.

На фестивале в Химках, чтобы представить свой рецепт, собрались шесть команд во главе с лучшими поварами. Готовили плов узбекский, таджикский, ферганский, андижанский и самаркандский.

Источник фото: телеканал «360»

«Мусульмане сегодня приготовили более двух тысяч порций прекрасного плова. Уникальность праздника в том, что здесь можно попробовать разные виды пловов», — подчеркнул председатель духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

В разных районах и у разных диаспор — свой рецепт. Используют разную морковь, отчего плов становится более сладким или наоборот. Кто-то добавляет изюм, другие — нут. Рис тоже разный: аланга, лазер, дыбзера.

Источник фото: телеканал «360»

Плов, который готовят в Ташкенте, в ферганской долине, перемешивают, а самаркандский подают слоями. Повара не используют покупные приправы, а готовят смеси сами.

Масло чаще всего используют кунжутное, но добавляют и хлопковое, и растительное. Нюансов много, и не всеми секретами повара готовы делиться. Самым большим на празднике стал царь-казан на 200 литров. Такой накормит 600 человек.

Мастера плова говорят, что хорошего плова нужно дожидаться. Он готовится долго — около четырех часов. В ожидании настоящего плова в парке имени Величко скопилась огромная очередь. Накормили больше двух тысяч человек, без плова никто не ушел.

Источник фото: телеканал «360»

Представители диаспор выбирали лучший плов, а на сцене провели концерт с песнями и национальными танцами.

Источник фото: телеканал «360»

В эти дни у мусульман проходит праздник Курбан-байрам и главная традиция праздника — делиться радостью и едой.

Источник фото: телеканал «360»

«Традиции ислама основаны на вечных и общих для всех ценностях — добре, справедливости, милосердии и заботе о ближнем. Именно эти идеалы позволяют жить в мире и согласии. Поздравляю всю мусульманскую общину с наступлением Курбан-байрама! Благополучия, счастья и здоровья вашим семьям!» — поздравил мусульман округа глава Химок Дмитрий Волошин.

Недавно в Химках открылся семейный бизнес по производству шоколада.