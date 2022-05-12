Фестиваль пирогов пройдет в Подмосковье 15 мая

В Московской области 15 мая будут отмечать Международный день семьи. Все желающие смогут принять участие в фестивале пирогов, рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«15 мая отмечается Международный День Семьи. В этот день по доброй традиции семьи из Подмосковья примут участие в фестивале пирогов, где представят лучшие рецепты и красивые изделия. Местом проведения в этом году выбран парк „Патриот“», — сказала вице-губернатор.

Ирина Каклюгина добавила, что в фестивале примут участие многодетные семьи и участники конкурса «Семья года».

«В конкурсе предусмотрено семь основных номинаций, а также приз зрительских симпатий. Оценивать семейный труд будет не только жюри, но и участники фестиваля, а это порядка 2 тысяч человек. Победителей ждут ценные, полезные подарки и дипломы», — пояснила Каклюгина.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и семья, взявшая под опеку мальчика из ДНР, посадили яблони на акции «Лес Победы».