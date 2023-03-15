Подмосковье 15 марта 2023, 13:03 Фестиваль педагогических идей в области воспитания завершился в Подмосковье

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Финал регионального Фестиваля педагогических идей в области воспитания прошел в Подмосковье. В нем приняли участие 29 проектов из 19 округов, рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.

Фестиваль проходил на базе Академии социального управления с 1 февраля в три этапа — муниципальный, региональный отборочный и финальный, уточнили в пресс-службе.

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«Все четыре номинации вобрали в себя большой пласт воспитательных практик. В номинации „Растим патриотов“ были представлены методические разработки курсов внеурочной деятельности, школьных мероприятий в области патриотического воспитания. Номинация „Личностное и профессиональное развитие“ собрала методические разработки по организации общественных организаций, волонтерства и профориентации», — отметили в пресс-службе.

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В номинации «Школьная фишка» коллективы придумывали методические разработки в области школьного бренда, а в рамках номинации «Место встреч» педагоги продемонстрировали методические разработки по организации школьного театра, медиа и музея.

Всего в проекте участвовали 73 школьных коллектива из 28 округов Подмосковья.

Напомним, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью.

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