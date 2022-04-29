Фестиваль патриотической песни «Майский ветер» прошел в Котельниках

Взрослые, дети, хоры, ансамбли и группы стали участниками фестиваля-конкурса патриотической песни «Майский ветер» в городском округе Котельники. Провести такое мероприятие предложил глава округа Сергей Жигалкин. Жители быстро откликнулись и в организационный комитет пришло огромное количество заявок.

Одной из самых юных участниц стала пятилетняя исполнительница. В зале за нее болели мама и бабушка. Девочка призналась, что поет она давно и больше всего ей нравятся песни про Россию и родных.

Самой опытной солистке Наталье Журавлевой уже 70 лет. Петь она начала, когда вышла на пенсию. Вместе с коллегами из студии «Мелодия» она разучивает романсы и арии. Она постоянная участница конкурсов городских праздников и фестивалей.

«Мне больше эстрада нравится, голос лучше подходит, потом песни военно-патриотические очень люблю. Наши песни», — призналась исполнительница.

Для фестиваля Наталья Журавлева выбрала песню рок-группы «Алиса» «Небо славян». Готовилась к выступлению несколько месяцев.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин рассказал, как к нему пришла идея музыкального конкурса-фестиваля.

«Общаясь с родителями и с детьми из нашего культурного сообщества, конечно же, хотелось чтобы состоялся конкурс именно по академическому вокалу. Предложил, давайте соберем наших детей не только тех, которые занимаются у нас профессионально, но и всех желающих. Дети любят петь и проявлять свои таланты», — отметил он.

Первым этапом конкурса было народное голосование. Участники «Майского ветра» стали настоящими звездами Котельников. За пять дней страничку фестиваля в интернете посетили 17,5 тысячи человек.

«Я считаю, что это очень большой охват! Это практически пятая часть, да не пятая, а четвертая часть всего нашего города и надеюсь, что результаты порадуют всех, кто болеет за своих участников», — отметила начальник отдела культуры, туризма и управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Елена Литвинова.

Второй этапа конкурса прошел в Доме культуры «Силикат». Победителями вручили дипломы и статуэтки в виде журавля — символа «Майского ветра». А еще солистов и вокальные коллективы исполнят патриотические песни на праздновании Дня Победы 9 мая.