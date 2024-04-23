Подмосковье 23 апреля 2024, 11:08 Фестиваль патриотической песни прошел в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Мособлпожспаса организовали и провели фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Мероприятие, посвященное 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошло в Электростали

«Под впечатлением от российской гуманитарной миссии в Донецкой и Луганской народных республиках я написал песню „Донбасс“, которая стала своеобразным символом стойкости и несгибаемости проживающих там людей», — отметил заместитель начальника управления по воспитательной работе и работе со СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий Виноградов.

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По его словам, в 2016 году эта песня прозвучала в центре славянской культуры в Донецке и получила успех. Тогда же появилась идея создания фестиваля, который бы объединил творчески одаренных спасателей со всей страны.

Главная цель фестиваля — воспитание у граждан чувства патриотизма, а также сохранение духовно-нравственных ценностей и уважения к ее историческому прошлому.

На этот раз гостями форума-фестиваля стали кадеты из Павловского Посада, студенты колледжа «Энергия» и ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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