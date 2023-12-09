Подмосковье 09 декабря 2023, 14:22 Фестиваль «Открытые сердца» прошел в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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Фестиваль «Открытые сердца» прошел в Наро-Фоминске. Мероприятие проводится в 13 раз и предназначено для детей с ограниченными возможностями.

В программу фестиваля вошли песни, стихи, театральные зарисовки и танцевальные номера. Юные артисты порадовали своими выступлениями и подарили тепло всем присутствующим. Одна из выступивших — ученица девятого класса. Она прочитала проникновенное стихотворение о любви под названием «Мальчишка».

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«Ой, репетировали долго, да. Репетиции проходили немножко трудно, но вроде все получилось, хотя немножко перепутала. Вообще, я очень волновалась, прежде чем выйти. Но потом рассказала — бах и все. Я свободна», — поделилась Севиль Кулакова.

В этот день на сцене ДК «Созвездие» выступили около сотни детей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптация к выступлениям, умение перебороть себя и, конечно же, творческие успехи вдохновляют их и помогают впоследствии — как в учебе, так и в жизни.

«Какая-то уверенность в себе, какое-то самовыражение — это нужно любым детям, и здоровым, а таким детям — особенно. Потому что справиться с волнением сложно любому человеку — на сцене, когда в зале много людей, когда горят софиты, играет музыка громко — все это человека закаляет и дет ему уверенность, что он сможет. И у детей получается», — рассказала художественный руководитель МАУК «ГДК „Созвездие“» Ирина Хименко.

После завершения мероприятия все участники получили призы — без сладких подарков, грамот и добрых слов не ушел ни один участник фестиваля.

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