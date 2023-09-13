Подмосковье 13 сентября 2023, 12:28 Фестиваль осенних пирогов прошел в Лобне Пресс-служба администрации города или района

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В лобненском доме культуры «Луговая» состоялся фестиваль-конкурс «Осенние пироги». По результатам голосования победила Ольга Ермакова.

В кулинарном состязании участвовали все желающие. На суд жюри представили всевозможные шарлотки и пироги с разными начинками. Ограничений по рецептам не было — каждая хозяйка сама выбирала, чем удивить гостей.

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Жюри возглавил заместитель главы городского округа Лобня Сергей Золотарев. Гости праздника тоже принимали участие в процессе — они отдавали свой голос за понравившееся блюдо.

По итогам конкурса победителем стала Ольга Ермакова. Она получила почетную грамоту и небольшой приз, который пригодится ей для выпечки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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