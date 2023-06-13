Подмосковье 13 июня 2023, 13:26 Фестиваль оркестров прошел в Истре в День города

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День города отпраздновали в Истре. В округе провели фестиваль оркестров, чемпионат по мажореткам и батон-твирлингу, спортивные состязания и концерт.

Лучшие оркестры из разных городов России выступили на День города в Истре. На фестивале участники исполняли произведения Глинки, Чайковского и других композиторов.

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Оценивали выступления не только члены жюри, но и местные жители. Победила в соревнованиях команда из Белгорода. Завершился фестиваль оркестров гала-концертом, награждением коллективов и праздничным маршем по улице Ленина.

Также в округе прошел чемпионат по мажореткам и батон-твирлингу. Участие в нем приняли более 300 человек. Они танцевали с барабанами, флагами, батонами и помпонами.

Для спортсменов прошел праздничный забег. Участники преодолели маршрут от Новоиерусалимского монастыря до Центрального парка. После прошли спортивные соревнования и мастер-классы, желающие могли сдать нормы ГТО.

Завершил празднование концерт лучших коллективов округа и музыкальной группы NABIS.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил выдающихся жителей региона в День России.

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