Подмосковье 16 декабря 2022, 15:19 Фестиваль объятий с играми и мастер-классами пройдет в парках Подмосковья 17 декабря

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Зимний фестиваль «Согревающие объятия» проведут в парках Подмосковья в субботу, 17 декабря. В региональном Министерстве культуры и туризма рассказали, какие мероприятия приготовили для жителей в городских округах.

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В подмосковных парках посетителей ждут красивые зимние фотозоны и флешмоб «Давай обнимемся!» со сказочными героями. Эта акция понравится и взрослым, но особенно — детям.

Многие площадки проведут новогоднюю ярмарку с продажей теплых шерстяных носков, варежек и шапок. Для гостей организуют чаепития и концерты, анимационные и развлекательные программы.

В некоторых парках проведут интеллектуальные викторины и спортивные мероприятия. Ознакомиться с расписанием событий можно на сайте Министерства культуры и туризма Подмосковья.

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