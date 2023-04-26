Подмосковье 26 апреля 2023, 09:53 Фестиваль «Новый голос планеты» в Наро-Фоминске завершился гала-концертом

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Международный фестиваль «Новый голос планеты» в Наро-Фоминске завершился гала-концертом. На нем выступили курсанты Балтийского военно-морского училища имени адмирала Ушакова, певец Кирилл Томилин с песней «Письмо солдату» и победители музыкального конкурса.

Участие в фестивале «Новый голос планеты» приняли более 150 юных талантов из Москвы и Московской области, Удмуртии, Луганской Народной Республики, Крыма, Приморского края, Белгородской, Самарской, Смоленской областей. В конкурсной программе фестиваля можно было принять и заочное участие.

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Обладательницей Гран-при и главного денежного приза в размере 50 тысяч рублей стала София Карасева из Балашихи. Эти средства она планирует потратить на запись клипа или новой песни.

«Очень важно, что у них (конкурсантов — прим. ред.) была возможность услышать обратную связь от членов жюри, что бывает далеко не на каждом конкурсе», — отметил певец, продюсер и член жюри фестиваля-конкурса «Новый голос планеты» Саша Колчак.

Завершился гала-концерт выступлением дипломантов и лауреатов конкурса. Выступили на сцене Дома культуры «Созвездие» и юные участники с ОВЗ. Инклюзивная среда — главное отличие этого фестиваля от других подобных.

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