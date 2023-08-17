Подмосковье 17 августа 2023, 15:47 Фестиваль «Ночь заводов» прошел в Чехове Телеканал «360»

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Фестиваль «Ночь заводов» прошел на предприятии «Энергомаш» в Чехове. Пустующие и действующие цеха, где производят арматуру для атомных реакторов, превратились в красочное арт-пространство.

Мультимедийные и театральные шоу в рамках фестиваля показывали одновременно на 18 заводах в 16 регионах России.

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«Завод — это удивительное место по масштабу, по энергии, которую можно здесь получить и дать. И как раз мультимедийное искусство <…> в таких пространствах работает удивительно», — рассказала креативный продюсер студии Dreamlaser Анна Гагарина.

Фестиваль на «Энергомаше» в Чехове посетили более тысячи человек.

«„Энергомаш“ уменьшает цеха, где происходит производство, и переходит на территорию некого креативного кластера. И мы очень хотим, чтобы „Ночь заводов“ запустила эти процессы и мы увидели эффект: как это пространство наполнится идеями, кураторами, произведениями искусства», — поделилась главный продюсер фестиваля «Ночь заводов» Мария Туркина.

Фестиваль «Ночь заводов» организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его планируют сделать традиционным и более массовым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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