Подмосковье 31 мая 2023, 12:16 Фестиваль «Нетипичные парки» стартовал в Мытищах

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Фестиваль «Нетипичные парки» открылся в Мытищах. В парках округа выступили театральные и музыкальные коллективы, прошли экскурсии, игры и мастер-классы.

В программе праздника были развлечения для разного возраста. Самые маленькие жители округа приняли участие в соревнованиях школы беговелов «Растим чемпионов». Дети преодолевали препятствия и учились разным трюкам. Для любителей рукоделия, были организованы творческие мастер-классы и конкурсы.

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«Для женщин есть такой мастер-класс по организации пространства и уборки дома, ярмарка замечательная с товарами ручной работы», — рассказала организатор «Единой дирекции парков» Елена Чегода.

Также прошла экскурсия, на которой гостям рассказали интересные факты из истории парка и округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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