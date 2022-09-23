Фестиваль необычных головных уборов пройдет в Ленинском округе 24 сентября | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль необычных головных уборов пройдет в Ленинском округе 24 сентября

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Интересный фестиваль, который проходит уже в четвертый раз подряд, состоится в музее-заповеднике «Горки Ленининские». Это семейный фестиваль «Шапкофест», на который приедут те, для кого головные уборы являются очень важной частью стиля и способом выразить собственную индивидуальность.

Уже поданы первые заявки на фестиваль, который состоится 24 сентября. В нем примут участие больше 50 человек, которые создали головные уборы своими руками. Победителей будет выбирать специальное жюри по двум номинациям — «Лучшая шляпа» и «Семейка в шляпе».

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В этом году было решено пригласить на фестиваль целые творческие семьи, которые максимально интересно подходят к созданию семейных шляп и готовы делать их даже из самых неожиданных материалов.

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Кроме самого конкурса, на фестивале состоятся многочисленные мастер-классы, пройдет тематическая ярмарка, выставка-продажа головных уборов и концерт. Одна из самых интересных зон, которые представят гостям, — это фотостудия с историческим платьем, на котором каждый сможет примерить такие вещи, как пальто-крылатка, накидка с пелериной и многое другое.

Также у гостей «Шапкофеста» будет возможность посмотреть масштабную инсталляцию с обложками и отдельными страницами из журналов мод столетней давности «Вестник моды» и «Модный курьер», выпускаемыми издательством Николая Аловерта. Участники беспроигрышной лотереи смогут выиграть постеры этих журналов, в числе которых самый первый номер «Вестника моды» 1885 года. В конце мероприятия состоится гранд-дефиле.

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