Подмосковье 21 июня 2023, 15:39 Фестиваль науки и искусств «Менделеев» пройдет в усадьбе Боблово 24 июня Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока

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Государственный мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока проведет фестиваль науки и искусств в усадьбе Боблово. Мероприятие с экскурсией, лекциями и мастер-классами состоится 24 июня.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что посетители фестиваля смогут пойти на сборные экскурсии по усадьбе Боблово, которые будут проводиться в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. Желающих пригласят на лекцию главного хранителя Центрального музея почвоведения имени Докучаева.

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Программа мероприятия предназначена для школьников, абитуриентов, студентов, а также педагогов и родителей. Для гостей подготовят викторины, баттлы, выступления, мастер-классы, шахматный турнир и многое другое.

Начало программы в 11:00. Подробности — на сайте музея.

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