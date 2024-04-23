Подмосковье 23 апреля 2024, 08:25 Фестиваль национальных культур прошел в Волоколамске Телеканал «360»

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Фестиваль национальных традиций прошел в селе Спасс под Волоколамском в рамках Года семьи. Гости праздника могли посетить выставку национальных костюмов народов России и стран СНГ, предметов быта и фотографий.

Участниками фестиваля «Семейные народные традиции» стали родители воспитанников местного детского сада. Они рассказали гостям о русских, армянских, таджикских, татарских, кавказских и даже советских семейных обычаях.

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Фестиваль прошел впервые. Гости на протяжении нескольких недель могли познакомиться с экспозицией.

«Каждую неделю проводилась выставка одной семьи в фойе детского сада. Каждый желающий мог подойти и посмотреть, воспитатели приводили группы детей и рассказывали со своей стороны, музыку включали национальную. Ребятишки вдохновлялись, задавали вопросы», — поделилась старший воспитатель Ольга Большакова.

Также участники фестиваля угостили всех желающих блюдами национальной кухни.

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