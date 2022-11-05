Фестиваль национальных культур прошел в Дубне | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 18:08 Фестиваль национальных культур прошел в Дубне

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Фестивалем национальных культур отметили День народного единства в Дубне. Мероприятие проходит уже шестой раз. Организаторами выступили Центр национальных культур наукограда.

В рамках интерактивной программы жители Дубны водили хороводы и угощали друг друга национальными блюдами. Площадкой для встречи стал фестиваль национальных культур. Он проходит в округе уже шестой раз. Его организовали сотрудники Центра национальных культур наукограда.

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«Мы его не зря проводим 4 ноября, в День народного единства, у нас в Центре. Это наш день, наш праздник. И это очень символично для нас», — рассказала организатор фестиваля Лилия Алексеева.

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С каждым фестивалем меню — разнообразнее, костюмы — ярче, танцев — все больше. Праздничная программа завершилась большим концертом, где в национальных костюмах выступили представители диаспор и землячеств.