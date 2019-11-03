Фестиваль национальных культур прошел в Балашихе

Армяне, грузины, азербайджанцы и русские — одна большая дружная семья. Третий фестиваль национальных культур в Балашихе прошел именно под таким лозунгом. В преддверии Дня народного единства 11 представителей стран и автономий познакомили гостей со своей культурой, бытом, а также накормили традиционными блюдами.

Столы ломятся от яств — это не просто праздник, а какой-то пир горой. Грузины не только накормили гостей, но и станцевали. Детский коллектив «Роква» — дебютант фестиваля. Не отставали от них и соседи — пели от души!

Весело и задорно зазывал к себе ансамбль русско-чувашской песни «Тавансемер». Рассказывал гостям о традиционных костюмах, угощал помидорами с медом и хуплу.

«Национальное блюдо! Это тут картошка, лук и когда свинина, когда говядина, когда курица. У меня получилось с курицей», — сказала Лидия Петрова, руководитель ансамбля русско-чувашской песни «Тавансемер».

Кроме угощений для гостей фестиваля участники привезли традиционные музыкальные инструменты. Азербайджанцы — зурну, балабан, кяманчу.

Источник фото: телеканал «360»

«На горных территориях в основном используется. Он на груди у нас ставится. И играется вот таким образом. Поэтому, даже иногда отшучиваются, что обычно у нас сазмэны — они в весе, чтоб удобнее было держать», — сказал Амиль Агаев, руководитель Азербайджанской национально-культурной автономии г. о. Балашиха.

А вот представители республики Татарстан привезли билбау — пояс невесты из богатой семьи. А также рассказали и показали, как выглядит вторая жизнь некогда классических предметов быта.

На сцене ДК «Саввино» выступили 11 ансамблей. Это бурятские, молдавские, калмыцкие и другие коллективы. Были даже челканцы — народ с Алтая. Зрители аплодисментов не жалели.

Памятные дипломы участникам вручили представители правительства Московской области, администрации городского округа и Общественной палаты Балашихи. Фестиваль в городском округе проходит уже третий год подряд. Количество участников за это время выросло вдвое.