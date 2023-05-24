Подмосковье 24 мая 2023, 09:36 Фестиваль национальных культур и традиций пройдет в Дубне 24 июня

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Татарский и башкирский праздник Сабантуй отметят в Подмосковье фестивалем национальных культур и традиций. На берегу Волги в Дубне 24 июня гости смогут познакомиться с древними обрядами народов России и научиться делать чак-чак.

«Сабантуй — это один из самых массовых и веселых народных праздников у татарского и башкирского народов, в котором сливаются красивые обычаи, песни, пляски и обряды. В этом году отметим этот день в Дубне 24 июня», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Подмосковье отметит Сабантуй уже в 21-й раз, причем празднования каждый раз проходят в новых городах. В прошлом году фестиваль был в Красногорске, где эстафету Сабантуя передали главе Дубны.

«Гулянья, рассчитанные на 12 часов, пройдут на побережье Волги. На празднике мы объединим исторические традиции и культурное многообразие с самыми передовыми технологиями. Покажем современный подход к организации масштабных событий», — сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Гости фестиваля смогут прогуляться по колоритному татарскому подворью, рассмотреть предметы искусства и народных промыслов, попробовать блюда национальной кухни. Любители чак-чака научатся правильно его готовить на мастер-классе. В программе дня выступление артистов Подмосковья и Татарстана, конкурсы и соревнования.

«Древний праздник Сабантуй является общенациональным праздником татар. Благодаря этому дню татары всего мира постигают многовековое духовное наследие своего народа, передаваемое из поколения в поколение», — рассказал председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарит Мухтасаров.

Вход на Сабантуй в Дубне свободный.

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