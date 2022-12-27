Подмосковье 27 декабря 2022, 11:44 Фестиваль «Наша зима» стартовал в парке «Патриот» в Одинцове

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Фестиваль «Наша зима» стартовал на Соборной площади храма Вооруженных сил России в парке «Патриот». Праздник начался с открытия главного катка Подмосковья. Первыми на лед вышли Дед Мороз и Снегурочка.

Вместе с гостями фестиваля прокатились на коньках и исполнили музыкальные номера ожившие персонажи сказок. Места хватило всем, ведь площадь катка более пяти тысяч квадратных метров.

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Открыли в парке и самый большой тюбинговый спуск в Московской области. Прокатиться на горке длиной более 60 метров можно абсолютно бесплатно.

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Отдыхающие смогут найти в парке развлечения на любой вкус: от всевозможных мастер-классов до поездки в собачьей упряжке и штурма новой площадки «Крепость». Также желающие могут написать письма и смастерить открытки для участников специальной военной операции.

Одним из самых запоминающихся моментов праздника стало зажжение огней на огромной елке. Фестивальная площадка, накрытая стометровым световым шаром, превратилась в место для загадывания самых заветных желаний.

Весело провести время гости парка «Патриот» смогут еще долго — праздничное оформление и зимние активности продлятся до 26 февраля.

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