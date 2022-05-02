Фестиваль «Наша Пасха» провели в Электростали

На традиционном праздничном мероприятии, которое организует Богородское благочиние, собрались лучшие творческие коллективы Электростали, Старой Купавны, Ногинска и Электроуглей.

«Творчество — это то, что наиболее заметным образом делает человека похожим на Творца. Поэтому творческий фестиваль, на наш взгляд, это самая уместная форма празднован Пасхи вне церковных стен», — отметил протоиерей, благочинный Богородского церковного округа Марк Ермолаев.

Главной темой выступлений на фестивале стал праздник Пасхи. Хоры и вокальные ансамбли пели также про мир и дружбу. Кроме того, на празднике можно было услышать музыкантов инструменталистов и увидеть балетные номера.

Пасхальный фестиваль в городском округе Электросталь прошел в пятый раз.