Подмосковье 04 января 2024, 18:12 Фестиваль народов Севера прошел в лесопарке «Шишкин лес» в Истре Светлана Борщева

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Масштабный Фестиваль народов Севера провели в истринском лесопарке «Шишкин лес». Жители и гости городского округа смогли доказать, что сибирский мороз им нипочем, и приняли участие в мероприятии.

Праздник стартовал с выступления национального северного шоу «Етти». Гости парка не только услышали песни северных народов, но и смогли разучить танцы эскимосских и якутских охотников и рыболовов.

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Для всех желающих провели экскурсию и рассказали об устройстве яранги — переносного жилища северных народов, в частности чукчей. Кроме того, гости смогли познакомиться и с музыкальными инструментами.

«Если прижимать бубен к себе, звук будет глухой, это ошибка. Нужно дать ему воздух и стучать по бубну именно кончиком», — отметили организаторы мастер-класса по игре на бубне для девочки Лады.

В парк посетители пришли преимущественно семьями. Мороз не давал долго раздумывать: стоять на открытом воздухе просто небезопасно. Для того чтобы гости смогли согреться, провели развлекательные игры. Особенный восторг вызвали большие белые медведи, которые с удовольствием танцевали и фотографировались.

Супруги Михаил и Мария не побоялись выйти в мороз в парк и взять с собой сына Ивана.

«Впервые такое увидели, было очень интересно. Такие мероприятия очень нужны. Праздники длинные, выходных много. Мероприятия просто необходимы, чтобы выбраться из дома, подышать свежим воздухом, прогуляться», — поделился впечатлениями глава семейства.

Жительница Павловской Слободы Виктория в парке не в первый раз — осваивать его семья начала еще с лета. Она пришла в парк с мужем и двумя детьми.

«Здесь весело, игры очень интересные, детям нравится. Попили чайку в кафе, согрелись. Теперь ждем оленей», — поделилась женщина.

Кром того, зрителей ждали два оленя, которые по очереди катали упряжку с довольными мальчишками и девчонками.

Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева

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