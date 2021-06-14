Фестиваль народов «Русский мир» прошел в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде прошел пятый фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир». Зрители увидели яркое конноспортивное шоу, турнир по единоборствам, а также смогли принять участие в разных мастер-классах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В этом году организаторы сделали на 60% интерактивных площадок больше, чем в прошлом. Мероприятие приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. На его духовные и ратные подвиги ориентировались люди. Нам нужно вернуться к нашим базовым историческим ценностям», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что на фестиваль приехали представители разных регионов России и привезли с собой горстку земли, которая будет храниться в самом сердце «Русского мира» — у стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры на Благовещенском поле.

По словам министра, фестиваль перестал быть только спортивным, превратившись в культурную площадку. В частности, на выходных была открыта «Академия русской мечты».

Источник фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В рамках мероприятия выступили лауреаты фестиваля народного творчества «Русский мир», фольклорные коллективы, государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» и группа Troika. Все площадки были организованы с соблюдением социальной дистанции.