Фестиваль народов России стартовал в школах Солнечногорска | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 01:21 Фестиваль народов России стартовал в школах Солнечногорска

Читать 360tv в

В школах Солнечногорска проходит фестиваль народов России. Десятки учеников наряжаются в национальные костюмы, готовят блюда традиционной кухни и представляют творческие проекты.

Реклама

Школьники готовились к фестивалю две недели. Шили национальные костюмы, продумывали яркое выступление и пекли традиционные угощения народов России.

Школьным кабинетам и коридорам добавили антуража — тюбетейки, шапки с платками и ароматы непривычных блюд. Учебные заведения округа превратились в мини-версию карты страны. За время фестиваля дети успели представить культуру и обычаи десятков народов России.

«Мы живем в многонациональной стране. И у нас в школе очень много национальностей. И мы должны дружить, мы должны объединяться», — сказала заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 4 Анна Бурлакова.

Впереди у школьников классные часы и театрализованные выступления. А самые лучшие проекты руководство школ отметит за креатив. Часть из победителей позднее отправят на конкурс Российского движения школьников, посвященный Дню народного единства.