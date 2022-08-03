Фестиваль народных традиций пройдет под Сергиевым Посадом 13 августа

Первый международный фестиваль пройдет 13 августа в Сергиево-Посадском городском округе и будет посвящен 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Гостям напомнят о русских народных традициях и отечественном боевом искусстве.

На мероприятие приглашаются все желающие. Событие состоится в деревне Взгляднево, где находится одно из чудес Подмосковья — целебный источник Гремячий ключ. Место проведения выбрано неслучайно. Многие века в этих краях, неразрывно связанных с именем преподобного Сергия Радонежского, происходили славные события и подвиги. Именно здесь открылись источники, дарующие людям исцеление.

Все начнется в 9:00 с Божественной литургии и крестного хода. Торжественное открытие фестиваля — в 11:30. В программе запланированы мастер-классы по боевым искусствам, ярмарка народных промыслов, круглый стол по теме «Русская соборность: миф или реальность?» и выступления народных коллективов.

Фестиваль «Богатырская Русь» проводится при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств.