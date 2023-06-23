Подмосковье 23 июня 2023, 13:57 Фестиваль народных промыслов пройдет в Раменском 1 июля Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

«Гжельфест» пройдет в селе Речицы Раменского округа 1 июля. В программе дня экскурсии, ярмарка керамики и мастер-классы.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что для гостей приготовили экскурсии в «Дом Салтыкова» и фотовыставку «Гжель. Два фотографа ушедшей эпохи». Желающие смогут принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы, конкурсах и мастер-классах.

Реклама

На «Гжельфест» будет работать почта, керамический маркет и гастрономическая ярмарка. Мастера проведут занятия по гончарному искусству и росписи керамики.

Фестиваль начнется в 14:00 по адресу: село Речицы, улица Художника, дом 1В, МВЦ «Дом Салтыкова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».