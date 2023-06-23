23 июня 2023, 13:57
Фестиваль народных промыслов пройдет в Раменском 1 июля
«Гжельфест» пройдет в селе Речицы Раменского округа 1 июля. В программе дня экскурсии, ярмарка керамики и мастер-классы.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что для гостей приготовили экскурсии в «Дом Салтыкова» и фотовыставку «Гжель. Два фотографа ушедшей эпохи». Желающие смогут принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы, конкурсах и мастер-классах.
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На «Гжельфест» будет работать почта, керамический маркет и гастрономическая ярмарка. Мастера проведут занятия по гончарному искусству и росписи керамики.
Фестиваль начнется в 14:00 по адресу: село Речицы, улица Художника, дом 1В, МВЦ «Дом Салтыкова».
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