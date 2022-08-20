Фестиваль народных промыслов и ремесел провели в Шатуре

Фестиваль народных промыслов и ремесел в пятый раз прошел в городском округе Шатуре. Умельцы из Подмосковья и соседних областей традиционно собрались в селе Кривандино. Гостей праздника они удивляли гастрономическими изысками и мастер-классами.

Всего на фестиваль приехали более 180 мастеров из Подмосковья, Тульской, Тверской, Владимирской, Рязанской и Костромской областей. Они привезли с собой ароматный мед, натуральные лимонады и необычные сыры.

Владелица хозяйства «Вересковая поляна» Юлия Сергиенко уже четыре года разводит коз и столько же экспериментирует с сырами. В ее ассортименте есть сыры с конопляными ядрами, лавандой, какао и даже с водорослями.

«Мы пробовали, разрабатывали сочетания специй, трав. Есть сыр со спирулиной и прованскими травами он окрашивается в зеленый насыщенный цвет», — рассказала женщина.

Организаторы фестиваля предусмотрели не только угощения, но и развлечения. Для тех, кто утолил голод, готовы были зрелища. На кузнечном подворье ковали железо, а еще посетителям мероприятия предлагали разрисовать деревянные фигурки и покататься на лошадях.

Для любителей истории развлечение отдельное — экскурсия к мегалитам. Это сооружения из огромных каменных глыб. Булыжникам даже дали имена — Сивка и Бурка. В древней мифологии конь являлся символом солнца. Каменные животные обозначают места восхода солнца в дни зимнего и летнего солнцестояния.

«Если сюда прийти 22 июня на восход солнца в 04:00, то солнце как раз взойдёт по направлению этого камня», — пояснил председатель Шатурского отделения краеведов России Николай Кротов.

Фестиваль в селе Кривандино проходит уже в пятый раз. Ежегодно его посещают тысячи жителей и гостей Шатуры.