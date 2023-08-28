Подмосковье 28 августа 2023, 16:04 Фестиваль народных промыслов и ремесел прошел в парке Мира в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Фестиваль русской культуры «Чаепитие в Мытищах» прошел в парке Мира. Гости фестиваля поучаствовали в дегустации меда, мастер-классах по росписи пряников, изготовлению конфет и букетов из луговых цветов. Они также смогли узнать больше о русских традициях.

Кукольные театры на фестивале показали спектакли по русским сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Коза-дереза» и «Петушок — золотой гребешок».

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Всем желающим также предлагали попробовать вкусный чай и поиграть в крестики-нолики. В «Городе мастеров» можно было обучиться гончарному и кузнечному ремеслам, витражной мозаике, бисероплетению, росписи керамики и художественной обработке кожи.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Фольклорные коллективы исполнили народные песни и танцы. Участие в программе принял ансамбль из города-побратима Балтийска. Волонтеры организовали на празднике пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов спецоперации.

По словам главы Мытищ Юлии Купецкой, этот фестиваль стал одним из череды мероприятий, посвященных празднованию 400-летия города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый житель сможет найти интересные мероприятия.

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