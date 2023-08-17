Подмосковье 17 августа 2023, 12:35 Фестиваль народных промыслов и ремесел пройдет в Шатуре Министерство культуры и туризма МО

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Фестиваль народных промыслов и ремесел пройдет в селе Кривандино в Шатуре 19 августа. Там соберутся свыше 180 мастеров из Московской, Рязанской, Владимирской, Костромской и других областей.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, для гостей организуют игры, экскурсии, народные развлечения, концерт и многое другое. Также там проведут ярмарку с изделиями ручной работы, выступления музыкальных и танцевальных этно-коллективов Шатуры.

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Вход на мероприятия свободный, начало запланировано на 12:00.

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