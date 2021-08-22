Фестиваль народных промыслов четвертый раз провели в Шатуре

Более 140 умельцев из девяти областей Центральной России собрал фестиваль «Край Мещерский — край богатый» в Шатуре. Он проходит уже четвертый раз и пользуется огромной популярностью.

Только за первый час работы ярмарку и мастер-классы посетили свыше трех тысяч человек. Посмотреть было на что. Участники продемонстрировали лоскутное шитье, керамику, плетеные изделия из лозы и лыка, мыло ручной работы, кованые изделия и многое другое.

«Очень много красивого, необычного, креативного представили наши ремесленники. Мы хотим придать статус областного. Будем в этом году подаваться на этот проект, надеемся, все получится», — рассказала первый заместитель главы администрации городского округа Шатура Светлана Дурманова.

Для гостей фестиваля выступали творческие коллективы. Вместе с группой «Че те надо» жители округа с удовольствием пели народные песни. Также на сцене выступили Юрий Белоусов и Алексей Ефимов. Всех желающих угощали ароматной картошкой, соленьями, пирожками и чаем из самовара.