Фестиваль народных культур России с дегустацией национальных блюд провели в Ногинске | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 16:52 Фестиваль народных культур России с дегустацией национальных блюд провели в Ногинске

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В Центральном парке Ногинска прошла праздничная программа «Культура народов России». Гости познакомились с танцами и сказками разных регионов страны, пробовали традиционные деликатесы и побывали на выставке национальных костюмов.

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Холод не помеха, когда душа поет, а ноги так и тянут в пляс. Центральный парк Ногинска заполнился жителями и гостями округа, которые вместе отмечали один из самых дружных и теплых праздников страны. Дети делали аппликации и кукол, разрисовывали лица аквагримом. Кто не хотел морозиться на улице — слушал лекцию о происхождении своего рода, посещал выставки национальных костюмов. Все вместе попробовали национальные блюда разных народов.

«Сегодня мы представили одну из самых ярких локаций в парке — национальные кухни разных диаспор и разных народов, которые проживают на территории нашего муниципалитета», — отметила заместитель председателя Общественной палаты Богородского городского округа Екатерина Щербакова.

Для гостей приготовили стол с необычной среднеазиатской карамелью, узбекскими лепешками, пловом и чаем. Русский традиционный стол как будто только что вынесли из избы: сушки, куклы, расписная кухонная утварь, самовар, пирожки с блинчиками. А еще были армянские угощения, за которыми тоже выстроилась очередь. Такие праздники — отличная возможность пообщаться, посмеяться, съесть что-нибудь вкусное и еще раз вспомнить о единстве и дружбе народов.

Для детей на фестивале приготовили особую программу и национальные сказки — кто-то услышал рассказы из детства, а кто-то и абсолютно новую для себя историю. Большая страна — большое наследие. У каждого народа свои традиции, танцы, песни и стихи. Исполняя их, творческие коллективы создавали в парке особую атмосферу.

2022 год в Богородском округе — год национального единства. Но взаимодействие национальных диаспор началось здесь много раньше.

«Каждый наш будничный процесс пронизан этим единством. Мы вместе помогаем нуждающимся, и все диаспоры принимают в этом участие. Сегодня мы вместе отправляем наших мобилизованных героев. Я благодарен каждому», — сказал заместитель главы администрации Богородского городского округа Константин Бакшеев.

Праздник продолжался в Ногинске до самого вечера. Гости посетили исторические лекции, выставку кукол, читали сказки разных народов и просто общались.