Подмосковье 06 июля 2023, 13:47 Фестиваль народной культуры пройдет в Подмосковье 15 и 16 июля

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Фестиваль народной культуры пройдет в Подмосковье усадьбе «Мураново» 15 и 16 июля. Для гостей организуют ярмарку ремесленных изделий, выступление фольклорных коллективов, мастер-классы и народные игры.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, ключевым событием фестиваля станет покос травы на Барском лугу, который был воспет в стихах Евгением Баратынским. Также там будет работать ярмарка книг и ремесленных товаров, а на концерте выступят лучшие фольклорные коллективы Подмосковья.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению мягких игрушек, оловянных миниатюр, домиков из глины, живописи и покататься на лошадях.

Праздник завершится хороводом, в котором традиционно принимают участие сотни человек.

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