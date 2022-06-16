Фестиваль народного творчества возрождаемых усадеб прошел в Середникове

В Середникове прошел Фестиваль народного творчества возрождаемых усадеб. Приобрести усадьбу может любой желающий, причем некоторые торги начинаются с одного рубля. Чтобы заинтересовать людей, на участках активно возрождается художественное народное творчество.

В одной из таких усадеб писал свои произведения сам Михаил Юрьевич Лермонтов. Теперь в них его правнучатый племянник проводит встречи с владельцами усадеб, которые стали достоянием российской истории.

Фестиваль проводится уже в третий раз, он стал для Подмосковья традиционным. На него съезжаются владельцы исторических дворянских построек со всей России. Делятся своими успехами в реконструкции зданий и интеграции их в туристическую жизнь регионов, а также обсуждают наболевшие проблемы. Ключевая из них — усадьбы, которые стоят без хозяев и превращаются из памятников культуры в руины.

«В этом году как раз на фестивале мы будем представлять наш проект — это сайт „Усадебное достояние“, на котором размещено порядка 150 усадеб — 100 заброшенных, в 19 регионах России, которые потенциальный инвестор, меценат может купить, приобрести и возродить. И 50 усадеб — именно как пример возрождения», — сказал Вадим Разумов, глава проекта «Усадебный экспресс».

Для тех, кто пока не рискует вкладываться в подобное приобретение, владельцы уже восстановленных памятников культуры продолжают воссоздавать пейзажи и предметы быта, придумывать новые активности, чтобы жители не теряли связи с наследием великих деятелей прошлого.