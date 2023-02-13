Подмосковье 13 февраля 2023, 23:36 Фестиваль народного творчества «Валенок&Лапоть» прошел в Звенигороде Фото: Мария Шматкова

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В Звенигороде провели фестиваль народного творчества «Валенок&Лапоть». Ежегодный конкурс собирает лучших мастеров, ремесленников и артистов из разных округов Подмосковья. Мероприятие проходит в рамках проекта Одинцовского округа «Думать и говорить по-русски».

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«У нас многонациональная страна. Создавая этот фестиваль, мы хотели показать всю красоту и всю палитру народов России. Это уникальные промыслы, самобытные представления и спектакли, которые, с одной стороны, очень аутентичны, а с другой — представляют большой интерес для зрителей», — отметила руководитель театрального центра «Жаворонки», создатель фестиваля народного творчества Ольга Кобецкая.

Фото: Мария Шматкова

На фестивале свое творчество представили мастера, работающие в разных техниках — традиционная кукла, валеные игрушки, керамика, изделия из дерева, лапти и многое другое. У каждого участника фестиваля была возможность не только познакомиться с различными народными промыслами, но и приобрести оригинальные сувениры.

Фото: Мария Шматкова

Также для гостей фестиваля представили кукольный спектакль «Петрушка» в исполнении артистов московского театра «В гостях у Кузи».

Фото: Мария Шматкова

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