Подмосковье 25 августа 2023, 15:00 Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» пройдет в Подольске 27 августа Министерство культуры и туризма Московской области

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Межрегиональный фестиваль народного творчества «Славянское подворье» пройдет 27 августа на Певческом поле в поселке Дубровицы. О том, что приготовили для гостей, рассказали в Министерстве культуры Подмосковья.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1,5 тысячи человек из Московской, Тверской, Тульской областей, Республики Удмуртия, Москвы и Астрахани.

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Организаторы подготовили несколько тематических площадок: «Эко-подворье», «Ярмарка народных промыслов», «Музейный квартал», «Улица Славянская», «Трапезная улица». Также запланированы мастер-классы, игровые зоны и аттракционы.

На главной сцене выступят народные творческие коллективы из разных регионов России. Завершит концертную программу Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого.

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» будут работать творческая лаборатория и мастер-классы.

Начало фестиваля в 11:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе.