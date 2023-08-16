16 августа 2023, 17:28
Фестиваль «Найди свое хобби» прошел в Мытищах
Фестиваль «Найди свое хобби» прошел в парке Мира в Мытищах. Дети могли поучаствовать в мастер-классах и найти увлечение по душе.
Всего в парке работали четыре локации. Там юные жители Мытищ занимались спортом, оригами, рисованием и танцами.
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«В зоне с аквагримом дети могут сами попробовать нарисовать интересные рисунки. В спортивной локации есть игры с мячом, твистер, бадминтон, городки. Также дети участвуют в танцевальном баттле», — рассказала специалист по работе с молодежью центра «Импульс» Снежана Андросова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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