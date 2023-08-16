Подмосковье 16 августа 2023, 17:28 Фестиваль «Найди свое хобби» прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Фестиваль «Найди свое хобби» прошел в парке Мира в Мытищах. Дети могли поучаствовать в мастер-классах и найти увлечение по душе.

Всего в парке работали четыре локации. Там юные жители Мытищ занимались спортом, оригами, рисованием и танцами.

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«В зоне с аквагримом дети могут сами попробовать нарисовать интересные рисунки. В спортивной локации есть игры с мячом, твистер, бадминтон, городки. Также дети участвуют в танцевальном баттле», — рассказала специалист по работе с молодежью центра «Импульс» Снежана Андросова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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