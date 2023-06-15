Подмосковье 15 июня 2023, 14:25 Фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна» пройдет в Звенигороде в июне https://welcome.mosreg.ru/

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Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна» проведут на нескольких площадках Звенигорода 17 и 18 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Праздник приурочен к 465-летию деревни Шихово — центра древнего промысла по производству струнных щипковых музыкальных инструментов. В программе фестиваля будут выступления фольклорных коллективов, выставка, спортивные игры, ярмарка и многое другое. Главным событием станет музыкально-театральный спектакль.

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Вход свободный. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.

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