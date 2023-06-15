15 июня 2023, 14:25
Фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна» пройдет в Звенигороде в июне
Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна» проведут на нескольких площадках Звенигорода 17 и 18 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Праздник приурочен к 465-летию деревни Шихово — центра древнего промысла по производству струнных щипковых музыкальных инструментов. В программе фестиваля будут выступления фольклорных коллективов, выставка, спортивные игры, ярмарка и многое другое. Главным событием станет музыкально-театральный спектакль.
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Вход свободный. Подробности — на главном туристическом портале Подмосковья.
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