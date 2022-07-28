Фестиваль музыки, дизайна и вкусной еды Orlow Flowers пройдет в подмосковном парк-отеле

Известные художники, дизайнеры, актеры театра и кино соберутся на масштабном фестивале Orlow Flowers, который пройдет в парк-отеле «Орловский» в Ленинском городском округе 30 июля. Каждый из гостей сможет найти для себя активности по душе.

Посетителей фестиваля ожидают многочисленные мероприятия. Будут здесь и модные показы, и битва стилистов. Все желающие смогут насладиться ароматами парфюмерных брендов и самыми изощренными угощениями.

Ведущей вечера станет популярная российская модель и актриса Анна Калашникова. Кроме того, приедут и другие отечественные звезды: ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Екатерина Стриженова, режиссер Александр Стриженов, заслуженные артистки России Ольга Кабо и Алика Смехова, актриса театра и кино Екатерина Директоренко, а также другие российские медийные личности.

В отеле откроют сразу несколько площадок для активностей. Например, специальную детскую зону «Юный флорист», на которой маленькие гости смогут принять участие в мастер-классах. Будет работать зона фудкортов, откроется специальная арт-зона, на которой выставят кокошники из цветов и самые необычные букеты невесты. Для всех любителей музыки будет проходить концертная программа, которая продлится до поздней ночи.

Организаторы фестиваля отдельно отмечают выставку работ флористов под названием «Новое дыхание». Будут представлены инсталляции, которые собраны из старых вещей. Силами талантливых мастеров они обретают вторую жизнь. Оценивать такие работы будут члены авторитетного жюри.

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