Фестиваль «Музыка улицы» и танцы в День молодежи. Что ждет жителей Подмосковья в этом году

Министр культуры Подмосковья Елена Харламова рассказала «360», какие новые проекты будут запущены в Московской области в 2020 году. Целое раздолье предоставят творческой молодежи — для уличных танцоров и музыкантов появятся площадки в рамках новой программы «Музыка улицы». Большой фестиваль пройдет в День Молодежи, порадуют жителей и выступления уличных театров.

«Сейчас Московская область выходит так же, как и вся страна, в год юбилея Победы. Соответственно мы 31-го января начнем нашу акцию областную про Героев и продолжим ее до 9-го мая. А после того, как закончится этот период, у нас есть большой молодежный проект „Музыка улицы“. Мы собираемся открыть уличные площадки во всех муниципалитетах для уличных музыкантов, танцоров и художников. И уже сейчас обращаемся к нашим рокерам, нашим звездам для того, чтобы они обозначили площадки, открыли их — прямо как когда они начинали, как уличные музыканты, без сцен, без какой-то большой аппаратуры. И ровно с этого момента, предполагаю, что это в 20-х числах мая произойдет, эти уличные площадки будут открыты для всех уличных музыкантов, художников и танцоров», — рассказала Елена Харламова.

В День Молодежи также жителей ждет большая программа, в частности, в одном из парков проведут фестиваль уличных танцев, сообщила министр.

«27-го июня, в День Молодежи, мы устроим большой фестиваль уличных танцев. Сейчас подбираем парки, у нас есть уже всеми любимые — Пехорка, Лазутинка, а есть новые, мы сейчас выберем самый удачный парк, который соберет всю молодежь. Так что 27-го июня, думаю, будет очень весело и талантливо. Может быть, пригласим какой-то из ведущих телевизионных каналов, на котором идут такие программы, и может вместе с ними что-то сделаем», — сказала Елена Харламова.

Также министр добавила, что Фестиваль уличных театров, возможно, тоже пройдет не совсем в обычном формате. Как рассказала Харламова, есть идея соединить в этом или следующем году Воскресенск и Коломну с помощью реки и парохода. И сделать большой фестиваль уличных театров, цирков сразу на два города.