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    02 августа 2022, 14:32

    Фестиваль «Музей под звездами» пройдет в Серпухове

    Ирэна Вороник

    На территории Серпуховского историко-художественного музея пройдет open-air фестиваль «Музей под звездами». Он проходит уже пятый год подряд. В нем по традиции бывает насыщенная программа развлечений, работает множество образовательных площадок. В этом году главной темой фестиваля станет ритм.

    Фестиваль «Музей под звездами» пройдет в Серпухове

    Двор музея красочно оформят, он станет настоящим пространством для диалога искусств. Там будет постоянно звучать музыка, пройдут концерты танцевальных коллективов, состоится ярмарка мастеров, откроются гастрономические точки. Также детей и взрослых ожидают многочисленные мастер-классы.

    Каждый из гостей фестиваля сможет найти себе занятие по душе, хорошо отдохнуть и приятно провести время. Завершится мероприятие большим показом: в летнем кинотеатре «САД: Синема. Арт. Двор» покажут классику мирового кинематографа — фильм «Моя прекрасная леди». Показ начнется в 21:15.

    Ранее сообщалось, что традиционный большой гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в Истре с 5 по 7 августа. Его участниками станут фермеры из 50 регионов страны, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.