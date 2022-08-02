Фестиваль «Музей под звездами» пройдет в Серпухове

На территории Серпуховского историко-художественного музея пройдет open-air фестиваль «Музей под звездами». Он проходит уже пятый год подряд. В нем по традиции бывает насыщенная программа развлечений, работает множество образовательных площадок. В этом году главной темой фестиваля станет ритм.

Двор музея красочно оформят, он станет настоящим пространством для диалога искусств. Там будет постоянно звучать музыка, пройдут концерты танцевальных коллективов, состоится ярмарка мастеров, откроются гастрономические точки. Также детей и взрослых ожидают многочисленные мастер-классы.

Каждый из гостей фестиваля сможет найти себе занятие по душе, хорошо отдохнуть и приятно провести время. Завершится мероприятие большим показом: в летнем кинотеатре «САД: Синема. Арт. Двор» покажут классику мирового кинематографа — фильм «Моя прекрасная леди». Показ начнется в 21:15.

Ранее сообщалось, что традиционный большой гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в Истре с 5 по 7 августа. Его участниками станут фермеры из 50 регионов страны, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.