Фестиваль «Москва за нами. 1941 год» прошел на Бородинском поле

На территории музея-заповедника «Бородинское поле» в честь 80-летия битвы за Москву прошел ежегодный военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год». Все желающие приняли участие в работе интерактивных площадок, посмотрели реконструкцию эпизодов битвы, их угостили солдатской кашей и чаем.

Собравшиеся почтили память погибших под Москвой солдат в ходе торжественного церемониала с отданием воинских почестей. Они возложили цветы к памятнику «Танк Т-34». Гости музея приняли участие в работе интерактивных площадок военной тематики.

В этом году работали «Узел связи», «Военно-полевой госпиталь», «Шумовой тир», «Минометная батарея» и многие другие. Военные инструкторы в форме РККА и Вермахта показали присутствующим, как была организована радиосвязь, ставились и выполнялись военные задачи, работали в полевых условиях врачи. Они познакомили желающих с разными видами оружия времен Великой Отечественной войны.

Под открытым небом была организована выставка отечественной боевой техники со времен войны и до современности.

Свыше 400 участников исторических клубов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга показали зрителям реконструкцию боя «На Можайском направлении» с участием пулеметов, минометов, танков, мотоциклов и авиации. Использовались пиротехнические эффекты.

Под стенами Троице-Сергиевой лавры 9 октября состоялся исторический фестиваль. Зрители смогли принять участие и посмотреть на бои витязей на мечах и научиться стрелять из лука под присмотром инструкторов.