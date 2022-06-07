Фестиваль мороженного Ice Cream Partу провели в Серпухове

Фестиваль мороженого Ice Cream Party провели в Принарском парке Серпухова в третий раз. Жители давно полюбили это мероприятие: многие ждали его целый год.

Например, Елисей и Олеся со своей бабушкой Ниной Владимировной. Они пришли на фестиваль на весь день.

«Пришли с внуками в Парк Принарский, погода хорошая, людей много: наверное, весь Серпухов собрался. Дети очень довольны — много всяких развлечений. Надеемся, что хорошо отдохнем и желаем всем того же самого», — отметила Нина Владимировна.

Для гостей фестиваля организовали игровые зоны, мастер-классы, аттракционы и квесты. Развлечения подготовили для разных возрастов и предпочтений. Но главным фаворитом гостей стало мороженое: его можно купить, а можно выиграть бесплатно в конкурсах.

«К этому дню мы готовились очень долго, наши творческие коллективы предусмотрели такую программу, которая будет очень интересной. Мы посчитали — сколько же детей у нас участвует, участники — кто в концерте или готовит мастер-классы. Это 420 человек, это большая команда, которая готовит прекрасный праздник при хорошей погоде», — рассказала начальник управления культуры администрации округа Елена Котова.

Фестиваль мороженого дал старт новому летнему туристическому сезону в Серпухове. День России, «Жар-Фест», «Ромашковое лето», «Три Спаса» и многие другие праздники и фестивали ждут своих гостей и участников.