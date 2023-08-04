Подмосковье 04 августа 2023, 17:48 Фестиваль «Молочная пойма» пройдет в Луховицах 5 августа Unsplash

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В центре культуры «Красная пойма» в городском округе Луховицы проведут фестиваль молока. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей «Молочной фермы» ждут концерт с выступлением местных творческих коллективов, интерактивные площадки и выставки. На фестивале проведут мастер-классы по рисованию, лепке, плетению и другому творчеству.

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На ярмарке можно будет купить фермерскую продукцию.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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