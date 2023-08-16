Подмосковье 16 августа 2023, 13:52 Фестиваль моды для участниц клуба «Активное долголетие» прошел в Орехово-Зуеве Министерство социального развития Московской области

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Шоу высокой моды состоялось в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве. На нем провели дефиле для женщин из клуба «Активное долголетие» — в нем поучаствовали около 100 человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, участие в мероприятии приняли жительницы Воскресенска, Железнодорожного, Клина, Павловского Посада и других городов. Для них провели мастер-классы по уходу за собой, уроки от стилистов, упражнения для правильной осанки и другие активности.

Всех участниц фестиваля наградили дипломами, их работы оценили зрители и гости праздника.

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