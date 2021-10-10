Фестиваль многонационального творчества прошел в Красногорске

Фестиваль многонационального творчества «АРТ-ФОЛК России» состоялся в подмосковном Красногорске. Всем гостям мероприятия предлагали попробовать блюда национальной кухни, рассмотреть и оценить фольклорные наряды различных народностей. Прошел и большой концерт.

«Мы видим, что у наших граждан есть интерес к фестивалю, мы планируем проводить его ежегодно», — отметила начальник управления по социальным вопросам Эльвира Кавалерская. О мероприятии рассказали в пресс-службе муниципальной администрации

Одним из самых интересных моментов стал розыгрыш шарлоток, которые для гостей фестиваля предложили российские знаменитости. На мероприятии провели сбор средств, которые пойдут на помощь нуждающимся детям. Кроме того, участники фестиваля соревновались в конкурсе национальных блюд. Обладательницей главного приза стала команда из Башкирии.

Финальной частью мероприятия стал большой концерт. На нем разные народности исполняли традиционные номера — песни и танцы. Ознаменовался праздник и еще одним приятным событием: житель Красногорска в окружении атмосферы праздника сделал красивое предложение своей возлюбленной.