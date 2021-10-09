Фестиваль многонационального творчества пройдет в Красногорске в субботу

В субботу, 9 октября, в Красногорске пройдет открытый фестиваль многонационального творчества. Мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды». Вход бесплатный. Информация об этом появилась на официальном сайте округа.

В рамках фестиваля Марина Корпан проведет дыхательную гимнастику, также выступят народные коллективы национальных культурных автономий.

Посетителей ждет благотворительная лотерея, мастер-классы по прикладному творчеству и гастрономический фестиваль. Начало в 11:00. В 16:00 запланировано выступление Jazz band Александры Кеосаян.

Источник фото: сайт администрации Красногорска

Также с субботу в Щелкове пройдет бесплатная сборная экскурсия по парку, расположенному рядом с Историко-краеведческим музеем «Усадьба Фряново». Начало запланировано на 12:00. Посетителям расскажут, как возникали парки в XVIII веке, какие были виды парков, чем отличается английский парк от французского и почему в парках в основном выращивали липу.